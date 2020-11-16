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Denizli'de şüpheli tırdan litrelerce kaçak akaryakıt çıktı

Denizli’de şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde litrelerce kaçak karışımlı akaryakıt çıktı.

Denizli'de şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde litrelerce kaçak karışımlı akaryakıt çıktı. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği tırı durdurdu. Bölgeye sevk edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tırın dorsesinde yaptığı aramalarda ise gerçek ortaya çıktı. İçinde bulunan akaryakıtın renk, koku, görünüm ve yoğunluk olarak kalorifer yakıtı olarak belirlendi. Dorsede bulunan 27 bin 282 litre kaçak karışımlı akaryakıt KOM ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayda 2 kişi ise gözaltına alındı.

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