Denizli'de suyun geleceği konuşuldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, suyun her alanda doğru ve yeterli bir biçimde kullanımına yönelik olarak, su kaynaklarının entegre bir biçimde yönetimi için “Denizli Entegre Kentsel Su Yönetimi Projesi” hazırladı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile bir çalıştay düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Türlü açılış konuşmasında, Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında Denizli'nin mevcut suyunun gelecek nesillere aktarılması konusunda Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak planlı bir şekilde çalıştıklarını ve önemli adımlar attıklarını söyledi.

Suyun geleceği konuşuldu

Açılış konuşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Karahan ve Dr. İlker Atış ile birlikte Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oltan Evcimen su yönetimi ve stratejileri hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdi. Çalıştaya katılan paydaşların katılımı ile su yönetimi konusunda görüşlerin konuşulduğu çalıştay soru-cevap ile son buldu.