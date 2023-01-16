Denizli'de tacirlere darbe; kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 18 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, toplam 3 kilo 560 gram metamfetamin, 523 gram esrar, 122 adet ecstasy hap, 179 adet sentetik ecza, 92 gram eroin ele geçirildi.

Operasyon sonrası ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 18 tacir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.