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Denizli'de tarihi sikke operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik 5 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 80 tarihi sikke ile gözlük ve cep telefonu aksesuarı gibi farklı ürünler ele geçirilirken, 7 şahıs gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent genelinde kaçakçılığı önlemek amacıyla 5 farklı operasyon düzenledi. KOM ekipleri, kaçak ürün ticareti yapan adres ve şahısları tespitinin ardından harekete geçti. Operasyonlarda 514 adet kaçak gözlük, 302 adet cep telefonu aksesuarı, 33 adet cep telefonu, 27 şişe sahte alkol, 23 adet alkol üretim malzemesi, 80 adet sikke ele geçirildi. Titizlikle yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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