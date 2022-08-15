Denizli'de Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde yoğunluk

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde bulunan 30'dan fazla ürüne indirim gelmesinin ardından Denizliler sabah saatlerinde marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim bugün başladı. Yaklaşık 30'u aşkın üründe indirim yapılması ardından yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de vatandaşlar marketlere akın etti. Sabah saatlerinde marketlerin önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla ihtiyaçlarını almaya başladı.

Genellikle yağ, makarna, ve şeker gibi temel ürünleri alan vatandaşın yoğun talep göstermesi nedeniyle, bir çok raftaki ürünleri kısa sürede yarı yarıya azaldı. Markette alışveriş yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı indirim müjdesini ardından yoğunluk oluştuğunu ancak ihtiyaçları olan ürünleri daha uygun fiyata alabilme imkanına kavuştuklarını belirtti.