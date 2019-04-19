Denizli'de Tashih-i Huruf ve Rehber Öğreticiler mezuniyet töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı Denizli Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından cami ve kurslardaki din görevlilerine yönelik Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumak için başlatılan ‘Tashih-i Huruf ve Rehber Öğreticiler Hizmet İçi Eğitim Kursları' mezuniyet programı gerçekleştirildi.

Etkinlik Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonun da yapıldı. Kursun amacının Diyanet İşleri başkanlığında görevli olan din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim eğitimlerinde görev alacak rehber öğreticilerini eğitmek olduğu belirtildi. Programa Vali Hasan Karahan, Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Denzili İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Palabıyık, davetliler, kursiyerler ve yakınları katıldı.

Etkinlik İstanbul Üsküdar Şakirin Cami İmam Hatibi Nurullah Çelebi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ile başladı.

Ardından söz alan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar, kurs programının iki aşamalı olarak 2ve 6 aydır devam ettiğini kaydetti. Acar, “Yaklaşık 6 yıldır ülkemizin 60'a yakın ilinden 3 bine yakın kursiyerler farklı içeriklerde eğitime geldiler. Denizli bu anlamda eğitim konusunda önemli işlere imza attı. Denzil, Muğla ve Aydın'dan 45 Tashih-i Huruf kursiyerlerimiz ile 21 kentten rehber öğreticiler programımız 6 aydır devam ediyordu. Önümüzdeki hafta kursiyerlerimizi görev yerlerine dönecekler.

“Eğitim dini hizmetler alanında da en önemli ihtiyaçlarından birisi”

Vali Karahan, eğitim her alanda olduğu gibi din konusunda da en önemli olgulardan birisi olduğunu ifade etti. Dini bilgilerin vatandaşlara doğru aktarılması için bu tür eğitimlerin önemli olduğunu vurgu yapan Vali Karahan şunları söyledi:

“Eğitim dini hizmetler alanında da en önemli ihtiyaçlarından birisi. Diyanet İşleri Başkanlığımızda son yıllarda bu konuda büyük atılımlar gerçekleştiriyor. İnsanların dini konularda eğitilmesi için önce hocalarımızın eğitilmesi gerekiyor. Dini bilgilerin vatandaşa en iyi şekilde aktarılması için bu eğitimler şart. Ben bu eğitimler ile din görevlilerimizi çok fazla yol aldıklarına inanıyorum.”

Program Poçanoğlu'nun verdiği konferans ve kursiyelerin sertifikalarını almalarının ardından sona erdi.