Denizli'de 'Termal İyi Gelir' Projesi'nin 4. kampanya dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve kentteki turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan 'Termal İyi Gelir' Projesi'nin 4. Kampanya Dönemi Lansman töreni yapıldı. Törene protokol üyelerinin yanı sıra ünlü yıldız Wilma Elles de katıldı.

Etkinlik Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törenin sunuculuğunu ünlü sanatçı Volkan Severcan yaptı. Törene Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Türkiye'de özellikle oynadığı dizilerde usta oyunculuğu ile adından söz ettiren Wilma Elles ve davetliler katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, Denizli'nin 2 bin yıl önce şifa merkezi olduğuna dikkat çekti. Denizli bünyesinde Allah'ın vermiş olduğu nimet ve güzellik her bir köşesinde değişik sıcaklıklarda içeriğinde de bir çok mineral olan ve bir çok hastalığa şifa verecek özelliğe ve güzelliği sahip olan sıcak suyun yani termalin olduğunu kaydeden Başkan Zolan, şunları söyledi:

“Pamukkale de beyazlatan bir suyumuz, Karahayıt'ta da kırmızıya dönen bir suyumuz, diğer tarafta kükürt oranı yüksek olan bir suyumuz Denizli'nin birçok noktasında bir çok değişik içerikte sıcaklıkları farklı değerlerimiz var. Tarihte Pamukkale 2 bin yıl öncesinde sağlık merkeziymiş. İnsanlar şifa bulmaya gelirmiş. İstiyoruz ki tarih tekerrür etsin. İnsanlar tekrar 2 bin yıl öncesi gibi şifa bulmak için Denizli'ye, Pamukkale'ye şifa kaynağı olan sularımızın bulunduğu yere gelsin. 2 bin yıl öncesinde Anadolu'dan ve Avrupa'dan şifa bulmak için gelen suyumuzu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak amacıyla Denizli'nin markası olan Termal İyi Gelir markamızı oluşturduk.”

“Termal konusunda bu ülke de adeta bir başkent noktasındayız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de termalin turistlik olarak Denizli'nin ekonomisine de katkı sağladığını kaydederek, “Termal iyi gelir gerçekten çok güzel bir kampanya sloganı olmuş. Gerçekten termal bir çok şeye iyi geliyor. Denizli'ye de iyi geliyor. Gelenlere iyi geliyor o ayrı ama Denizli'nin ekonomisine, istihdamına, tanıtımına gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Böylesine kampanyalar vasıtasıyla kentimizi daha etkin bir şekilde tanıtabiliyoruz. Bizde Pamukkale Belediyesi olarak termal konusunda bu ülke de adeta bir başkent noktasındayız. Biz bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Turist demek sadece yurt dışından buraya getirdiğimiz kişiler demek değil turist demek aynı zamanda yerli turist anlamına da gelir. Dolayısıyla yerli turistlerimizin de Denizli'nin bu güzelliklerinde haberdar olmasını bizim desteklemememiz ve teşvik etmemiz icap ediyor. Bu desteği de görev olarak kendimize addettik” diye konuştu.

“Hayatımızda sağlıktan daha önemli bir şey yok”

Lansman töreninde konuşan ünlü yıldız Wilma Elles ise termalin ve sağlığın önemine vurgu yaptı. Hayattan sağlıktan daha önemli hiçbir şey olmadığını altını çizen Elles, “Termal iyi geliyor, bana şimdiden iyi geliyor. Bu gerçeği ve sağlığı hemen yaşamak istiyorum. Dünya da eşsiz bir yer. Bu eşsiz yerle insanlar tanıştırdınız ve buluşturdunuz, bunun için teşekkür ediyorum. Çünkü hayatımızda sağlıktan daha önemli bir şey yok. Sağlık için bir sayı veriyorum, sonra zenginlik, para ve diğer tüm her şey için sıfır veriyorum. Eğer baştaki biri alırsam hiçbir şeyin değeri kalmaz. Burada sağlık veriyorsunuz, onun için bu başkalarına çok iyi gelir, çok teşekkürler” dedi.

Tören konuşmalar sonrası projeye destek olan protokol üyelerine, firma ve otel yetkililerine plaket verilmesinin ardından sona erdi.