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Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı

Denizli’de PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ-PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Denizli'de PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ-PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Kasım-10 Kasım tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak terör propagandası yapan 2 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Aynı tarihler içerisinde uygulamalar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü ve PDY terör örgütüne üye olmak, sabit hat, ankesör hatlarından arandıkları ve By-Lock kullanıcısı oldukları tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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