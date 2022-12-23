İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 1 kişi tutuklandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesince, 2018 yılında PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütüne katılarak, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve 2021 yılında Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 1 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen kararın ardından tutuklandı.

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