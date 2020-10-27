Denizli'de toplam araç sayısı 423 bin 334 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı, geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 3,3 artış göstererek 423 bin 334 oldu.

TÜİK, 2020 Eylül ayının motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre, 2019 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 409 bin 958 iken, 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında bir artış göstererek 423 bin 334'e ulaştı. Verilen istatistiklere göre otomobil sayısı ise yüzde 3,4 artışla 204 bin 044'e ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 204 bin 044 adet otomobil, 7 bin 254 adet minibüs, 3 bin 928 adet otobüs, 66 bin 831 adet kamyonet, 12 bin 103 adet kamyon, 74 bin 313 adet motosiklet, 53 bin 868 adet traktör ve 993 adet özel amaçlı araç bulunduğu açıklandı. Oransal olarak en fazla artış yüzde 13,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 6 bin 722 adet ile otomobilde gerçekleşti.

Denizli'de 13 bin 496 adet araç devri yapıldı

Denizli'de 2020 yılı Eylül ayında toplam 13 496 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 085 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 400 adet kamyonet, 701 adet motosiklet, 637 adet traktör, 326 adet minibüs, 242 adet kamyon, 90 adet otobüs ve 15 adet özel amaçlı araçlar sırasıyla geldi.

Toplam bin 313 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Denizli'de 2020 yılı Eylül ayında toplam bin 313 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 520 adet otomobil yer alırken, ardından, 338 adet motosiklet, 213 adet kamyonet, 163 adet traktör, 37 adet özel amaçlı araçlar, 36 adet kamyon, 4 adet minibüs ve 2 adet otobüs geldi.