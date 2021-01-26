Denizli'de toplam araç sayısı 427 bin 378'e ulaştı

Denizli'de toplam araç sayısı 427 bin 378'e ulaşırken, 8 bin 395 taşıtın devri yapıldı.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde, 2019 yılı Aralık ayında toplam araç sayısı 410 bin 598 iken, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında bir artış göstererek 427 bin 378'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 206 bin 234'e ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 206 bin 234 adet otomobil, 7 bin 291 adet minibüs, 3 bin 934 adet otobüs, 67 bin 536 adet kamyonet, 12 bin 162 adet kamyon, 74 bin 671 adet motosiklet, 54 bin 546 adet traktör ve bin 004 adet özel amaçlı araç bulunduğu ifade edildi. Oransal olarak en fazla artış yüzde 11,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 9 bin 107 adet ile otomobilde gerçekleşti.

8 bin 395 taşıtın devri yapıldı

2020 yılı Aralık ayında Denizli'de toplam 8 bin 395 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 5 bin 008 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 667 adet kamyonet, 725 adet traktör, 373 adet motosiklet, 245 adet minibüs, 233 adet kamyon, 87 adet otobüs ve 57 adet özel amaçlı araçlar geldi.

938 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Aralık ayında toplam 938 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 409 adet ile otomobil yer alırken, ardından 214 adet traktör, 149 adet motosiklet, 129 adet kamyonet, 27 adet kamyon, 5 adet özel amaçlı araçlar, 4 adet minibüs ve 1 adet otobüs geldi.