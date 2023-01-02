Denizli'de ‘Toprağını Tanı' projesinde 1250 toprak analizi yapıldı

2022 yılında yapılan 1250 toprak analizi ile yüksek ürün verimi hedeflenirken, projenin 2023 yılında da süreceği belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli ve verimli gıda üretimi ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Eylül 2022'de hayata geçirdiği “Toprağını Tanı” projesi üreticilerden tam not aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri işbirliğinde başarıyla sürdürülen proje çerçevesinde geçen yıl 1250 tarla ve bahçenin toprak analizleri yapıldı. Üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının teşvik edilmesi, toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli gıda üretiminin devamlılığı ile toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesinin hedeflendiği projenin 2023 yılında da süreceği belirtilirken, çiftçilerin yaptırdıkları toprak analizlerinin ardından doğru gübreleme ile yüksek kaliteli ürün verimi elde edecek.

“2023 yılında da çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kırsal kalkınma için destek verdikleri projeleri başarıyla sürdürdüklerine dikkati çekerek, 2023 yılında da pek çok proje ve çalışmaya imza atacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak Eylül 2022'de başlattıkları Toprağını Tanı projesi ile üreticilerin yüzünü güldürdüklerini belirten Başkan Zolan, “Projemiz çerçevesinde yapılan analizlerle üreticimiz bilinçli bir şekilde doğru gübreleme ile daha verimli ve kaliteli ürünler elde ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılında da çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toprağını Tanı projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Eylül 2022'de toprak analizine dayalı gübreleme programlarının yaygınlaştırılması, güvenli gıda üretiminin devamlılığı ve toprak-su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Toprağını Tanı projesi başlatmıştı. Proje ile toprak analizleri yapılarak çiftçilerin arazilerindeki besin maddesi eksikliği tespit ediliyor ve ürünlerine uygun miktarda ve cinste gübre önerisinde bulunuluyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinin sağlandığı Toprağını Tanı projesiyle ürün kayıpları önlenerek, verimsiz olduğu düşünülen alanlara uygun gübreleme programı yapılarak işlenebilir ve üretime kazanılır hale gelmesi sağlanıyor. Ayrıca ihtiyacın dışında gübre kullanımı önlenerek toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi de önleniyor.