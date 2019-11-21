İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kum yığını ve çöp tenekelerine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Denizli'de kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kum yığını ve çöp tenekelerine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özkan, idaresindeki 20 BU 710 plakalı minibüsle kavşağa geldiği sırada, Adem A. yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobili fark edince araçla çarpışmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki kum yığınına, ardından elektrik direği ve çöp tenekelerine çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüste bulunan Cennet Y., Murat Y., Mevlüt K. ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.


Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.