Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ümit C., idaresindeki 20 AZC 54 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup yol ortasına yan yatarak durdu. Araç içerisinde yaralanan ve sıkışarak çıkamayan sürücü ise olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Ardından yaralı 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.