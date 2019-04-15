Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü çarparak devirdiği tabelası sayesinde alt geçide uçmaktan kurtularak hayatta kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Çivril karayolu üzerinde Hadim Mahallesinde meydana geldi. Esat Magat idaresindeki 06 VKH 63 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarında bulunan özel bir kuruma ait yaklaşık 5 metrekare büyüklüğündeki tabelaya çarptı. Tabelayı deviren otomobil ardından yol kenarında durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ile Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Magat itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazanın olduğu bölgede öğrenciler için yapılan alt geçidin kaza esnasında boş olması olası bir facianın önüne geçerken, yoldan çıkarak savrulan otomobil ise çarptığı tabela sayesinde alt geçide uçmaktan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.