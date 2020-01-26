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Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kontrolden çıkan otomobillerden birisi bariyerlere çarparak durabildi.

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kontrolden çıkan otomobillerden birisi bariyerlere çarparak durabildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Karabedirler Kavşağında meydana geldi. Hasan Telli idaresindeki 20 ACT 066 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kavşakta Osman Akkuş yönetimindeki 20 ADJ 207 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden birisi yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Akkuş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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