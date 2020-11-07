İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli’nin Kale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yoldan çıkarak, şarampole girdi.

Denizli'nin Kale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yoldan çıkarak, şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli - Muğla karayolunda ilerleyen 06 YD 065 plakalı Wolksvagen marka otomobil sürücü Sinan D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasını gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Aynur D'yi yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekipleri sürücüye ayakta müdahale de bulunurken, yolcuya yaptığı ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.