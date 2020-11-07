Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yoldan çıkarak, şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli - Muğla karayolunda ilerleyen 06 YD 065 plakalı Wolksvagen marka otomobil sürücü Sinan D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole girdi. Meydana gelen trafik kazasını gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Aynur D'yi yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekipleri sürücüye ayakta müdahale de bulunurken, yolcuya yaptığı ilk müdahalenin ardından Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.