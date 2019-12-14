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Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü direğe çarparak durabildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli Çal ilçesi karayolunda meydana geldi. Denizli istikametinden Çal istikametine seyir halinde olan 20 FT 529 plakalı otomobil sürücüsü Aleddin U. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarparak durabildi. Yolda geçen diğer sürüler tarafından ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen elektrik firması ise başka bir riske karşı mahallenin elektriğini kesti. Araç içerisinde bulunan Aysel ve Aleddin U. çifti itfaiyenin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaralı olan Aysel ve Aleddin U. çifti ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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