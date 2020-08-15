İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde çift taraflı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde çift taraflı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çal ilçesi Denizli-Uşak karayolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinde seyir halinde olan Wosvagen markalı O.S. idaresindeki 20 R 2806 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Tofaş markalı O.Z. yönetimindeki 45 AEV 686 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerden otomobilde bulunan O.Z. isimli sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.Z. ve yolcu konumunda bulunan 1 kişiyi yaralı olarak Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan, bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, her an gibi bir kaza oluşmaması için trafik akışını sağladı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.