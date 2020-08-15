Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde çift taraflı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizli-Uşak karayolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinde seyir halinde olan Wosvagen markalı O.S. idaresindeki 20 R 2806 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Tofaş markalı O.Z. yönetimindeki 45 AEV 686 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerden otomobilde bulunan O.Z. isimli sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü O.Z. ve yolcu konumunda bulunan 1 kişiyi yaralı olarak Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, her an gibi bir kaza oluşmaması için trafik akışını sağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.