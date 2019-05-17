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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Çivril ilçesi Ceza Evi Kavşağında meydana geldi. Sakin Ersoysal idaresindeki 64 LL 129 plakalı otomobil kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak durabilen araçta sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Elif Ersoysal ile Arife Ersoysal yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise olay yerine gelerek herhangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için güvenlik tedbirleri alarak yan yatan aracı düzeltti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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