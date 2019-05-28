Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tavas ilçesi çıkışında meydana geldi. Ümit Çağdaş idaresindeki 48 FV 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve takla atan otomobil yan yatarak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.