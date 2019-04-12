Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yunus Emre Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf P.'nin kullandığı 20 T 0036 plakalı ticari taksi ile Mehmet İ. yönetimindeki 20 AAS 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar içerisinde bulunan sürücüler ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise araçların LPG bağlantılarını keserek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçti.

Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.