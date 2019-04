Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam ilçesi Aynes kavşağında meydana geldi. Kamil Y., idaresindeki 20 AYS 548 plakalı otomobil kavşağa girdiğinde Nazmi U.'nun kullandığı 20 C 3363 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte D.Y., A.Y., yaralandı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda her hangi bir olumsuzluk yaşanması için müdahalede bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.