Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Çameli-Fethiye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen kazada, Mehmet Sönmez idaresindeki 48 D 3760 plaklı otomobil Feyzullah Irmak yönetimindeki 48 JU 202 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Sönmez'i ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.