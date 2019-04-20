Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Antalya karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatma Tağcı idaresindeki 09 EA 883 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Esin Şimşek, Güldane Öztekin, Havva Öztekin, Şerife Öztekin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.