Denizli'de traktörle karda TrakSky keyfi

Denizli'de bir grup genç traktörün arkasına bağladıkları iple karda traksky yöntemiyle sörf yaptı. Karın keyfini çıkarmak için “TrakSky” adını verdikleri bir icat ile çok keyifli dakikalar yaşayan gençler o anları ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar yağışının etkili olduğu Denizli'de vatandaşlar bu zamanın tadını çıkarmak için çeşitli yöntemler bulmayı sürdürüyor. Denizli'de 5 gündür aralıksız yağan kar yağışı kimileri için çile olurken kimilerine ise eğlence oldu. Denizli'nin Çal İlçesi, Develler Mahallesinde ikamet eden bir grup genç, kar keyfini yaşamak için bir adım attı ve bu bir anda trend oldu. “TrakSky” adını verdikleri bir icat ile çok keyifli dakikalar yaşayan gençler, bunun için sadece mazot parası harcadı. Eski çıkma traktör lastiklerini birbirine bağlayan gençler bunu daha sonra bir traktöre bağladı. 6 kişinin aynı anda eğlenebileceği bir tasarım da ortaya çıkmış oldu. Traktör karda sağa sola döndükçe çığlık çığlığa heyecanlı bir eğlence de başlamış oldu.

Bu eğlenceli süreçte ilk lastikten aşağıya düşen kişi diğer arkadaşlarına hem çay ısmarlamak zorunda kaldı hem de mazot parasını ödedi. Bu basit ama eğlenceli buluş deniz kenarlarında bulunan “banana veya hamburger” adlı eğlenceyi akla getirdi. TrakSky bir anda Çal ilçesinde trend oldu. Hatta mahallede kısa mesafeli yolculuklar bile bu şekilde yapılmaya başlandı. Yaklaşık 50 metre bağladıkları iple karlı yollarda kayan gençler o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.