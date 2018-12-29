Denizli'de tren kazası: 1'i polis 5 yaralı

Denizli'de kuru yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte minibüse çarptı, kazada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden kuru yük treni, Kaklık Tren İstasyonu yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 ZR 070 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs trenin önünde yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan sürücü Çalışkan ile birlikte Ahmet ve İsmail Çalışkan, Mehmet Taş ve Vedat Besim yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları minibüsten çıkararak ambulanslara alıp Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan Vedat Besim'in Denizli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan polis memuru olduğu bildirildi. Minibüstekilerin bölgeye yakın bir yerde ava gittikleri ve oradan döndükleri öğrenildi.

Kaza sonrası tren yolunda ulaşım yaklaşık 1,5 saat durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı hemzemin geçitte daha önce de benzer kazalar oldu

Öte yandan, çevre sakinlerinden alınan bilgilerde kazanın yaşandığı kontrolsüz hemzemin geçitte geçtiğimiz yıllarda da benzer trafik kazalarının meydana geldiği ancak demiryolunun buna rağmen kontrollü hale getirilmediği ve herhangi bir önlemin alınmadığı iddia edildi.