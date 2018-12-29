Denizli'de tren kazası: 5 yaralı

Denizli'de kuru yük taşıyan tren, Kaklık ilçesinde bir araçla çarpıştı. Araçta bulunan 5 kişinin yaralandığı kazada, araç yaklaşık 150 metre trenin önünde sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kaklık ilçesinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden kuru yük treni, Kaklık ilçesi yakınlarında, demir yolu ile karayolunun kesiştiği noktada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 ZR 070 plakalı transit tipi araçla çarpıştı. Çarpışmada, araç yaklaşık 150 metre trenin önünde sürüklendi. Kazada, araçta bulunan Mehmet Taş, Vedat Besim, İsmail Çalışkan, Ahmet Çalışkan, Hasan Çalışkan yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan Vedat Besim'in Denizli'de görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.