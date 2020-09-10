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Denizli'de Triatlon heyecanı başlıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan 2020 yılı Puanlı Triatlon Yarışları 13 Eylül Pazar günü düzenlenecek.


Türkiye Triatlon Federasyonu Temsilciliği tarafından her sene yapılan ve büyük heyecana sahne olan Triatlon İl Yarışmaları 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. 2020 Puanlı Triatlon Yarışlarının yüzme etabı saat 07.30'da Gümüşler'de bulanan Atatürk Yüzme Havuzunda yapılacak. Koşu etabı ise 11.30 ile 13.30 saatleri arasında, Albayrak Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek.


Yarışmaların ikinci etabı 26 Eylül ile 2 Ekim tarihlerinde, üçüncü ve son etabı ise 19 Ekim ile 31 Ekim tarihlerinde yapılacak.

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