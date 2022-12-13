Denizli'de 'Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye' konferansı düzenlenecek

Dr. Ruhi Ersoy'un konuk olacağı “Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye” adlı konferans düzenliyor.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde Denizli'de önemli bir organizasyona imza atılacak. Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un konuk olacağı “Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye” adlı konferans 14 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Başta milli kültür, Türk dünyası ve Türkiye konularında önemli çalışmalara imza atan akademisyen, Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un Denizlililerle buluşacağı ücretsiz konferansa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.