Denizli'de Türk Sanat Müziği Konseri düzenleniyor

Sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenleyeceği "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri"ne tüm vatandaşları davet etti.

Sosyal ve kültürel alanda birçok projeye imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, her fırsatta düzenlediği çeşitli etkinlikleri Denizli halkı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" 11 Haziran Pazar günü Saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ahmet Nuri Çağdaş tarafından yönetilecek konserde, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçıları birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.