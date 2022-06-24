Denizli'de U12 Şeref Varol Ligi başladı

Denizli'de faaliyet gösteren 30 amatör futbol takımının katıldığı Şeref Varol U12 Ligi, yapılan ilk başlama vuruşuyla başladı.

Akkonak Stadı'nda yapılan törene Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, yönetim kurulu üyeleri, kulüp yönetici, antrenör ve futbolcular ile lige adı verilen Denizli ASKF'nin Kuruluşunda büyük emeği bulunan, Denizli'de amatör sporun duayenlerinden Şeref Varol katıldı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya lige adı verilen Şeref Varol'un Denizli'de futbola büyük katkı verdiğini ve gelişmesi için büyük çabalar sarf ettiğine dikkat çekerek, “Bu gün değerli büyüğümüz Şeref Varol ile birlikte olmaktan ve lige onun adını vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerin de değerli büyüğümüz Şeref Varol gibi başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

Lige ismi verilen Şeref Varol da şu anda antrenör yada yönetici olarak görev yapan bir çok tecrübeli ismin zamanında kendileri gibi küçük bir çocuk olduğunu belirterek “Ben bu günlerin hayalini kurarak bu arkadaşlara sporu sevdirdim. Maçlarını takip ettim. Şampiyonluk maçlarını şehir stadında oynattırdım. Bu gün aldığım bilgiye göre u12 ligine 30 takım iştirak etmiş ben bundan dolayı çok gurur duyuyorum hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra Şeref Varol ile Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya birlikte Akkonakspor – Beşyıldızspor maçının başlama vuruşunu yaparak ligi başlattılar.Ligin ilk haftasında çekişmeli karşılaşmalar oynandı.