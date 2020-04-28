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Denizli'de ücretsiz maske dağıtımına devam ediliyor

Denizli Eczacılar Odası Başkanı Osman Özdemir, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 567 bin ücretsiz maske dağıtıldığını kaydederek, vatandaşlara 435 bin adet daha yeni maske temin edinileceğini ifade etti.


Başkan Özdemir, eczaneler ile bugüne kadar vatandaşlara 567 bin ücretsiz maske dağıtıldığını belirtti. Kent genelinde maske dağıtımları devam ederken bugün ise 435 bin adet daha yeni maskenin Denizli Eczacılar Odası tarafından dağıtılmak üzere temin edildiğini dile getirdi.


Başkan Özdemir, ücretsiz maske uygulamasının ilk etabında Denizli'de 217 bin maske ve ikinci etapta ise 350 bin adet maske dağıtıldığını söyledi. Başkan Özdemir, bugün 435 bin adet daha yeni maske geldiğini, maskelerin eczanelere oda tarafından dağıtılacağını söyledi. Başkan Özdemir ayrıca kent genelinde bulunan 446 eczaneden maske dağıtımının devam ettiğini ve yeni gelen maskelerinde kişi başı 5 adet olacak şekilde paketlenerek dağıtımının yapılacağını dile getirdi.

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