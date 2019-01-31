Denizli'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin yoğun kullanılan caddelerinden biri olan Şehit Er Yılmaz Zeren Caddesi'nin üst yapı çalışmalarını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki alt yapı hamlesini tamamlamasının ardından sürdürdüğü üst yapı çalışmaları kapsamında kentin yoğun kullanılan caddelerinden biri olan Şehit Er Yılmaz Zeren Caddesi'nin üst yapısını tamamladı. Trafiğe açılan 650 metre uzunluğa sahip caddenin yenileme çalışmaları kapsamında bin 200 ton asfalt döküldü. Şehit Er Yılmaz Zeren Caddesi'nde 9 bin 400 metrekare alan içerisinde yer alan mevcut kavşak da elverişsiz kullanımı nedeniyle akıllı kavşak haline getirildi. Vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda, trafik kazalarının önüne geçmek için ikinci akıllı kavşak da faaliyete geçirildi. Parklanma alanı ve gidiş geliş olmak üzere 2 şeritli yapılan, 11.5 metrelik yol genişliğine sahip Şehit Er Yılmaz Zeren Caddesi, diğer üst yapı çalışmalarında da uygulanan Sıkıştırılmış Beton Uygulaması (RCC) sistemi ile hazırlanarak, kullanıma açıldı.

“Bambaşka bir güzelliğe kavuştu”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Şehit Er Yılmaz Zeren Caddesi'nin son derece modern ve kullanışlı bir caddeye dönüştürüldüğünü ifade ederek, çalışmalar sırasında kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Zolan, “Denizlimizin her köşesinde, şehrimize yakışır üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Şehit Er Yılmaz Zeren Caddesi, bambaşka bir güzelliğe kavuştu. Yoğun olarak kullanılan caddemiz, daha güvenli ve modern bir hale geldi” dedi.