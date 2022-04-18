Denizli'de üst yapı hamlesi devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler Caddesi'nde üstyapı çalışmalarını tamamladı. Caddenin yeni yüzüyle kente çok yakıştığını kaydeden Başkan Zolan, “Yarınlara yatırım yapıyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Bahçelievler Caddesi'nde başladığı üstyapı çalışmalarını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kentin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Bahçelievler Caddesi'nde yol yenileme ve asfaltlama çalışması yaptı. Asfaltlamanın ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yol çizgilerini tamamladığı Bahçelievler Caddesi modern bir görünüme kavuştu. Bahçelievler Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarında yol 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli yapıldı. 1250 metre uzunluğa sahip olan Bahçelievler Caddesi 15 metre genişliğe sahip olurken, örnek kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla modern yüzüne kavuştu.

Daha mutlu ve huzurlu bir Denizli için

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bahçelievler Caddesi'nin yenilenen üst yapısıyla Denizli'ye çok yakıştığını söyledi. Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Bahçelievler Caddesi'ndeki tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliğini en üst seviyeye taşımak adına gerçekleştirdik. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, yarınlara yatırım yapıyoruz. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun"