İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de üye olmadıkları dernek lokine girenlere işlem yapıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 582 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 582 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 57 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uygulandı. Denizli'de 1 dernek lokalinde ise lokal üyesi olmayan kişilerin içeride olduğu tespit edilerek idari işlem uygulandığı belirtildi.


Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde bin 51 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.

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