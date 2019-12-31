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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 4 ‘ü tutuklandı.

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 4 ‘ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar son bir hafta içerisinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Çevre şehirlerden Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı.


Operasyonlarda ayrıca 21 adet ecstasy hap, 28 gram eroin, 20 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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