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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Denizli’nin ’nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilip gözaltına alınan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin 'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilip gözaltına alınan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Galip B. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Galip B.'yi Gürlek Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 kilo kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Galip B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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