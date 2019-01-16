Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Denizli'de polis tarafından 5 ay süren takip sonrası zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alına biri kadın 11 kişi tutuklandı. Operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, başka kentlerden temin edilen uyuşturucu maddeleri Denizli'ye sevk ederek satışını yapan şebekeye yönelik çalışma başlatan ekipler şebeke üyelerini yaklaşık 5 aylık takibe aldı. İzmir'e kadar uzanan çalışmada grubun irtibatlı olduğu kişiler deşifre edildi. Ardından operasyon yapan ekipler biri kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan soruşturmayı derinleştiren polis, şebekeden uyuşturucu madde temin eden 32 şahsı yakalayarak haklarında yasal işlem yaptı.

Operasyonda bin 97 gram esrar, 86 gram eroin, 7 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap ve 2 gram sentetik kannabinoid, 1 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 2 bin 40 TL para ele geçirdi.