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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Denizli genelinde Narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Çok sayıda şahsa yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 982 gram metamfetamin, 392 gram esrar, 11 gram eroin, 30 adet uyuşturucu hap, 35 birim sentetik kannabinoid, 4 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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