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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya gerçekleştirilen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya gerçekleştirilen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Çal ilçe merkezi ve 6 mahallede Jandarma Narkotik ekipleri 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda jandarmaya ait eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. Yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyon sonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa S., Ahmet B. ve Murat H. tutuklanırken, H.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan, tutuklanan şahıslardan birisinin cezaevine götürülürken tişörtü ile yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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