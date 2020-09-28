Denizli'de uyuşturucu suçlarından 21 şüpheli yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 35 bin 509 TL ve birçok farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 ile 27 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu madde sevk ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 şüpheli ile haklarında uyuşturucu madde suçlarından yakalama emri bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı ise tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 144 gram metamfetamin maddesi, 53 gram eroin maddesi, 21 gram esrar maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 1,5 gram kokain maddesi, 1,5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 12 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, tabanca ve tüfeğe ait 13 adet mermi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 35 bin 509 TL para ele geçirildi.