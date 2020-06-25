İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Denizli’de kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalanırken 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi.

Denizli'de kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalanırken 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde temin eden şahısları takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Narkotik Şube ekipleri 9 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, satış sırasında kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.