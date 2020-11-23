İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 23 şahıs gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında madde ticareti yapan şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şahıs gözaltına alınırken, 8 şüpheli tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 ile 22 Kasım 2020 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi. Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şahıs ile sokak satıcısı olduğu tespit edilen 8 şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



Yapılan operasyonlarda ve aramalarda, 566 gram esrar maddesi, 29 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 15 fişek halinde eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.