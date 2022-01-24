Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan toplam 22 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda Denizli'ye uyuşturucu sevki gerçekleştiren ve ticaret yapan toplam 22 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ile 23 Ocak 2022 tarihleri arasında “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 5 farklı operasyonda 10 şüpheli evde yakalandı. Evde yapılan aramada 93 gram eroin maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan 10 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 8'i tutuklandı.

Uyuşturucu satmaya gelen 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapmak için otomobille Denizli'ye gelen 2 şüpheli takibe alındı. Araç ile birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu suçlarından toplam 22 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti, yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda, 303 gram metamfetamin maddesi,103 gram eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli cins miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 22 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.