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Denizli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 16 kişi tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda 21 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 18-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri 18 - 24 Kasım tarihlerinde yaptığı operasyonlar neticesinde olaylarda, 1 kilo 396 gram metamfetamin, 465 gram toz esrar, 335 gram reçine esrar, 53 gram kubar esrar, 150 sentetik ecza hap, 17 gram eroin, 0,8 gram skunk maddesi, 2 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca fişeği, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.


Olaylar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemelerce 16 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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