Denizli'de vahşi depolama tarihe karışıyor

Denizli merkezin yanı sıra 6 ilçe için ‘Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni hayata geçiren büyükşehir aynı zamanda atıkları ekonomiye de geri kazandırıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi vahşi depolamaya son vermek için 2004 yılında Kumkısık Mahallesi'nde Katı Atık Bertaraf Tesisini hizmete aldı. Kent merkezi ile birlikte Sarayköy ilçesinde toplanan evsel katı atıkların bertaraf edildiği tesis ile merkezde vahşi depolamanın önüne geçilirken, atıklar ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılmaya da başlandı. Tesise günlük gelen 700 ton evsel atık ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılırken, çöpten çıkan metan gazından da elektrik elde ediliyor. Bunların yanında bitkisel atıklardan ise kompost gübre elde ediliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir statüsünü kazanmasının ardından ise çevreye olan duyarlılığını kent geneline yaymaya başladı. Geçtiğimiz yıl Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde toplanan evsel katı atıkların bir araya toplanıp bertaraf edileceği Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi hizmete girdi.

Günlük 100 ton evsel katı atık bertaraf ediliyor”

Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinin evsel atıklarının Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisine taşınarak bertarafı sağlanması için de Acıpayam-Serinhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu faaliyete geçti. Bu yatırımlarla Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde toplanan evsel katı atıkların vahşi depolamasına da son verildi. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesiste 5 ilçeden getirilen günlük 100 ton evsel katı atık bertaraf ediliyor.

Buldan, Güney ve Sarayköy'e katı atık aktarma tesisi

Tüm bunların yanında Büyükşehir Belediyesi, Buldan, Güney ve Babadağ İlçelerinde de vahşi depolamaya son vermek için katı atık aktarma istasyonu kurma çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilmesi planlanan atıklar için Buldan ilçesinin Bozalan Mahallesi'nde Buldan-Güney Katı Atık Aktarma Tesisi ile Sarayköy ilçesinde Sarayköy-Babadağ Katı Atık Aktarma Tesisi kurulacak. Kısa süre içerisinde başlanacak proje ile üç ilçede daha vahşi depolamanın önüne geçilecek.

“Daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz”

"Türkiye'nin en temiz kenti Denizli" unvanına yakışır çalışmalar içerisinde olduklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmak adına önemli adımlar atıldığını söyledi. Başkan Zolan, “Vahşi depolamadan, düzenli depolamaya geçerek gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir kent bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda tesislerimizde evsel katı atıkları toplayıp bertaraf ederek, hem insan ve çevre sağlığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.