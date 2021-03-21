Denizli'de vaka sayısı 100 binde 49.38 oldu

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli'de 13 ile 19 Mart 2021 arasındaki vaka sayısının 100 bin kişiden 49.38'inin olduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 13 ile 19 Mart 2021 arasında olan vakaları açıkladı. Bu sonuçla beraber Denizli'de vaka sayısı 100 bin kişide 49.38 olduğu görüldü. Denizli'de bir önceki yayınlanan vaka sayısı ise 100 binde 41.50'iken böylelikle 49.38'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" dedi.