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Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor

Denizli’de de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Denizli'de de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde polis ekiplerinin yaptığı araç denetimlerinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.


Denizli'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Kentte, yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ile dışarıya çıkanlar kontrol noktasında durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi. Araç içerisinde de sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşların kiminin hastaneye gittikleri ya da izin belgesi verilen iş yeri çalışanları oldukları gözlendi.

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