Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti

Denizli'de vatandaşlar yeni yılın ilk gününde Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tesis haline getirerek hizmete açtığı Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yeni yılın ilk tatili ile ziyaretçi akınına uğradı. Her gün yüzlerce kişinin akın ettiği tesis ve kentteki yayla turizminin merkezi olması ile birlikte vatandaşlar 1500 metre rakımdaki Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kartopu oynamak ve gezmek için sıraya girdi. Teleferik ile yaylaya çıkmak için bekleyen vatandaşlara ise tesis yönetimi çay ikramında bulunarak vatandaşın içini ısıttı.

4 mevsim vatandaşa hizmette

Kış mevsimi ile birlikte beyazlara bürünen tesis, baharın ilk günlerinden itibaren ise yeşilin tüm renk tonlarını bünyesinde barındıran Bağbaşı Yaylası, bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ile ziyaretçilerine hizmet veriyor. Yöresel yemeklerinde sunulduğu tesis 1 Ocak 2020 yılının ilk gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.